Nadal ve Williams yarı finalde
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Rafael Nadal, ABD'li rakibi Jack Sock'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.
Nadal, ABD'li rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
İspanyol tenisçi yarı finalde İtalyan Fabio Fognini ile mücadele edecek.
- Kerber ve Halep elendi
Miami Açık çeyrek final mücadelesinde tek kadınlar 1 numarası Alman Angelique Kerber ile 12. sıradaki ABD'li Venus Williams karşı karşıya geldi.
Kerber, ABD'li rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek, elendi.
Dünya sıralamasının 5. basamağındaki Rumen Simona Halep ise çeyrek finalde 11. sıradaki Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 3-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.
Venus Williams ve Konta finale çıkma mücadelesi verecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:08
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