Nadal ve Williams yarı finalde

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler çeyrek final mücadelesinde dünya 7 numarası Nadal ile 17. sıradaki ABD'li Sock karşılaştı.

Nadal, ABD'li rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

İspanyol tenisçi yarı finalde İtalyan Fabio Fognini ile mücadele edecek.

- Kerber ve Halep elendi

Miami Açık çeyrek final mücadelesinde tek kadınlar 1 numarası Alman Angelique Kerber ile 12. sıradaki ABD'li Venus Williams karşı karşıya geldi.

Kerber, ABD'li rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek, elendi.

Dünya sıralamasının 5. basamağındaki Rumen Simona Halep ise çeyrek finalde 11. sıradaki Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 3-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.

Venus Williams ve Konta finale çıkma mücadelesi verecek.