 Nadal ve Williams yarı finalde – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Nadal ve Williams yarı finalde

    Nadal ve Williams yarı finalde

    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Rafael Nadal, ABD'li rakibi Jack Sock'ı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

    ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler çeyrek final mücadelesinde dünya 7 numarası Nadal ile 17. sıradaki ABD'li Sock karşılaştı.

    Nadal, ABD'li rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

    İspanyol tenisçi yarı finalde İtalyan Fabio Fognini ile mücadele edecek.

    - Kerber ve Halep elendi

    Miami Açık çeyrek final mücadelesinde tek kadınlar 1 numarası Alman Angelique Kerber ile 12. sıradaki ABD'li Venus Williams karşı karşıya geldi.

    Kerber, ABD'li rakibine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek, elendi.

    Dünya sıralamasının 5. basamağındaki Rumen Simona Halep ise çeyrek finalde 11. sıradaki Büyük Britanyalı Johanna Konta'ya 3-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenilerek, turnuvaya veda etti.

    Venus Williams ve Konta finale çıkma mücadelesi verecek.

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:08
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