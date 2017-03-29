Federer ve Nadal çeyrek finalde
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer, dördüncü turda Roberto Bautista Agut'u, Rafael Nadal ise Nicolas Mahut'u 2-0 yendi.
Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 7-6'lık setlerle İspanyol rakibini 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.
Dünya sıralamasının 7. basamağındaki Nadal ise 55. sıradaki Fransız Mahut'u 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı.
Tek erkeklerde dünya 3 numarası İsviçreli Stan Wawrinka, 20. sıradaki Alman rakibi Alexander Zverev'e 6-4, 2-6 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek, elendi.
Çeyrek final müsabakalarında Federer, Çek raket Tomas Berdych, Nadal ise ABD'li Jack Sock ile karşılaşacak.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
- Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü
Toplam 22
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçe yönetimi ancak , Persi ,Emenike ,Wiel ,Krasiç ,Roman gibi yatmaya gelen futbolcuları transfer edebilir.
- Beni kupa ile emekli edin
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Advocat doğru söylemiş , keyfini çıkartıyorlar hep birlikte , koşmaktan aciz ruhsuz takım. Yönetim istifa.
- ''Bir yere gitmeyeceğim!''
Toplam 29
Yorum
h haklsın güzelikle git
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