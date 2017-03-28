Federer'in bileği bükülmüyor
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer üçüncü turda Juan Martin Del Potro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.
Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından Arjantinli rakibini 2-0 yenerek, dördüncü tura yükseldi.
Federer, dördüncü turda İspanyol raket Roberto Bautista Agut ile mücadele edecek.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 10:12
- Gümüşdağ: Değişiklik olmasını istemiyoruz
Toplam 4
Yorum
YORUM SİZ KENDİNİZİ KANDIRIYORSUNUZ ...FİFA YA GİDİLECEK...SUÇ VAR CEZA YOK.FİFA BUNU TEMİZLER...
- Gençlik ateşi!
Toplam 11
Yorum
qwerty TERIM'IM GENCLERI GELIYOR.
- MP Arena 15 yıl Fırtına’nın
Toplam 2
Yorum
Gs Bu nasıl saçma iştir arkadaş kendine stad yapıyosun 15 yıl süreli kiracı oluyosun oda yetmezmiş gibi dünyanın parasını ödüyosun.
Federer'in bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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