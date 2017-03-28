 Federer'in bileği bükülmüyor – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Federer'in bileği bükülmüyor

    Federer'in bileği bükülmüyor

    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer üçüncü turda Juan Martin Del Potro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

    ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler üçüncü turu mücadelesinde dünya 6 numarası Federer ile 34. sıradaki Arjantinli Del Potro karşılaştı.

    Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 6-3 ve 6-4'lük setlerin ardından Arjantinli rakibini 2-0 yenerek, dördüncü tura yükseldi.

    Federer, dördüncü turda İspanyol raket Roberto Bautista Agut ile mücadele edecek.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:12
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