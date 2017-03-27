Nadal bininci maçına çıktı
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda kariyerindeki bininci karşılaşmaya çıkan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Alman Philipp Kohlschreiber'i 0-6, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, dördüncü tura yükseldi.
İlk seti 6-0 kaybeden Nadal, sonraki setlerde rakibine 6-2 ve 6-3 üstünlük kurarak, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, bininci maçında 822. galibiyetini alan İspanyol raket, dördüncü turda Fransız Nicolas Mahut ile mücadele edecek.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:33
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 23
Yorum
selçuk bence turk oyunculara sınır getirilmeli futbol bizim işimiz değil biz anca taraftarlık yaparız ki onuda pek beceremıyorz
- Amaç referandum öncesi kaos!
Toplam 7
Yorum
trm ağzına sağlık.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 23
Yorum
asder kısıtlama turkiye liginin sonu demekdir futbol bizim işimiz deyıl bence turk oyuncu sınırlanmalı 3 gibi avrupada anasını ağlatırız
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