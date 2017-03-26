Federer kazanmaya devam ediyor

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler ikinci turu mücadelesinde dünya 6 numarası Federer ile 101. sıradaki Tiafoe karşılaştı.

Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 7-6 ve 6-3'lük setlerin ardından ABD'li rakibini 2-0 yenerek, üçüncü tura yükseldi.

Federer, üçüncü turda Arjantinli Juan Martin Del Potro ile mücadele edecek.