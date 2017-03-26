 Federer kazanmaya devam ediyor – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Federer kazanmaya devam ediyor

    Federer kazanmaya devam ediyor

    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer ikinci turda Frances Tiafoe'yu 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

    ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler ikinci turu mücadelesinde dünya 6 numarası Federer ile 101. sıradaki Tiafoe karşılaştı.

    Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 7-6 ve 6-3'lük setlerin ardından ABD'li rakibini 2-0 yenerek, üçüncü tura yükseldi.

    Federer, üçüncü turda Arjantinli Juan Martin Del Potro ile mücadele edecek.

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:05
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