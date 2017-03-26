Federer kazanmaya devam ediyor
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Roger Federer ikinci turda Frances Tiafoe'yu 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.
Bu sene Avustralya Açık ve Indian Wells turnuvalarını kazanan Federer, 7-6 ve 6-3'lük setlerin ardından ABD'li rakibini 2-0 yenerek, üçüncü tura yükseldi.
Federer, üçüncü turda Arjantinli Juan Martin Del Potro ile mücadele edecek.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:05
- ''En iyisi Robin!''
Toplam 3
Yorum
ddedde001 Sende suç yok seni bu takıma alıpta yıllarca taraftarın ve kulübün paralarını saçanlarda acaba kendi işlerinde de bu kadar zarar ediyorlarmı
- ''En iyisi Robin!''
Toplam 3
Yorum
us atölyesi bu adam fenerden başka bir yere gidemez..çok yüksek maaşlı bir memur nihayetin de..
- Taraftar Tolga’yı yuhaladı
Toplam 6
Yorum
fdd bişey değil elimizde patlıycak. özel maç bile oynatmayın. görenler almaktan vazgecer.
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