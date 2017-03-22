 Çağla’dan erken veda – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Çağla’dan erken veda

    Çağla’dan erken veda
    Türk tenisinin son dönemde en başarılı ismi olan , ABD'de erken havlu attı. Milli sporcu, Miami Açık Tenis Turnuvası'na ilk turda veda etti. Çağla, turnuvada çıktığı birinci maçında Estonyalı Anett Kontaveit'e 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.
    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:10
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