Çağla Büyükakçay, Miami'de teklerde elendi
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, birinci eleme turunda karşılaştığı Estonyalı Anett Kontaveit'e 2-0 mağlup oldu.
Dünya sıralamasında 106. basamakta bulunan Çağla, bir saat süren müsabakada rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak teklerde turnuvaya veda etti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 10:02
- Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı
Toplam 6
Yorum
bjk advers Lyon futboluna akıl katmıyor ve oyunlarında hızdan başka bir özellik yok bence . Lacazetteye gelince Beşiktaş maçlarında göreceğiz kendisini
- Tudor revizyon düğmesine bastı
Toplam 9
Yorum
BU NASIL İŞ TUDOR HAMZADAN DAHAMI İYİ. MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ HEMEN GETİRDİLER. AMAÇ BAŞARI DEĞİL. TEPKİLERİ KESMEKTİ. OLMADI OLMAZDA.
- Tudor revizyon düğmesine bastı
Toplam 9
Yorum
BU NASIL İŞ KAVANDAYI HANGİ MAKSATLA KİM ALDIYSA VE O KADAR BONSERVİS ÜCRETİNİ NİYE VERDİYSE ARAŞTIRMAK LAZIM
Çağla Büyükakçay, Miami'de teklerde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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