 Çağla Büyükakçay, Miami'de teklerde elendi – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Çağla Büyükakçay, Miami'de teklerde elendi

    Çağla Büyükakçay, Miami'de teklerde elendi

    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, birinci eleme turunda karşılaştığı Estonyalı Anett Kontaveit'e 2-0 mağlup oldu.

    ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar birinci eleme turu maçında milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile klasmanın 112. sırasında yer alan Kontaveit karşı karşıya geldi.

    Dünya sıralamasında 106. basamakta bulunan Çağla, bir saat süren müsabakada rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup olarak teklerde turnuvaya veda etti.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:02
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