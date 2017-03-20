Indian Wells'te şampiyon Federer

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 2004, 2005, 2006 ve 2012 şampiyonu İsviçreli Roger Federer ile burada ilk kez final oynayan vatandaşı Stanislas Wawrinka karşılaştı.

Altı aylık sakatlık sürecinin ardından kortlara döndüğü 2017 sezonuna, Avustralya Açık Grand Slam Turnuvası'nı kazanarak başlayan Federer, müsabakadan 6-4 ve 7-5'lik setlerle galip ayrıldı.

Bu turnuvada 5. kez mutlu sona ulaşan Federer, Indian Wells'te en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını, Novak Djokovic ile paylaştı.

İsviçreli tenisçi, Masters turnuvalarındaki 25, kariyerindeki 90. tekler zaferine ulaştı. Eski dünya 1 numarası, 11 yıl sonra Avustralya Açık-Indian Wells dublesi yapmayı başardı.

Masters turnuvası kazanan en yaşlı erkek tenisçi olan 35 yaşındaki Federer, bu başarısıyla dünya sıralamasının 6. basamağına yükseldi.