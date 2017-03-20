Indian Wells'te şampiyon Federer
BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde dünya sıralamasının 3. basamağındaki Stanislas Wawrinka'yı 2-0 yenen dünya 10 numarası Roger Federer kazandı.
Altı aylık sakatlık sürecinin ardından kortlara döndüğü 2017 sezonuna, Avustralya Açık Grand Slam Turnuvası'nı kazanarak başlayan Federer, müsabakadan 6-4 ve 7-5'lik setlerle galip ayrıldı.
Bu turnuvada 5. kez mutlu sona ulaşan Federer, Indian Wells'te en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını, Novak Djokovic ile paylaştı.
İsviçreli tenisçi, Masters turnuvalarındaki 25, kariyerindeki 90. tekler zaferine ulaştı. Eski dünya 1 numarası, 11 yıl sonra Avustralya Açık-Indian Wells dublesi yapmayı başardı.
Masters turnuvası kazanan en yaşlı erkek tenisçi olan 35 yaşındaki Federer, bu başarısıyla dünya sıralamasının 6. basamağına yükseldi.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:27
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Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU... AZIZ BASKAN BUTUN BU ZARARLAR SENIN ESERIN. ZARARI OTE VE KLUBUN YAKASINDAN DUS.
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 32
Yorum
kaos 19 Ali bey beşiktaş'a olan kinini eto transferinde gösterdin. ama takımın gidişatı iyi olmayınca yine bir beşiktaşlıya rıza hocaya sarıldın .
- Hesap tutmadı
Toplam 25
Yorum
diyarbakır1903 Renklilere anlayın beyler! Her izlediklerinde sinirlerinden kendilerini yiyecek takımları var. Oyun keyfini bizden alıyorlar.Bırakın ötsünle
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