Federer, Indian Wells'te finalde
BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler mücadelesinde Jack Sock'ı 2-0 yenen Roger Federer, finale yükseldi.
Rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, adını finale yazdırdı.
Daha önce Indian Wells'ten 4 kez zaferle ayrılan Federer, finalde, Pablo Carreno Busta'yı saf dışı bırakan vatandaşı Stan Wawrinka ile karşılaşacak.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:03
- Lens harekatı
Toplam 21
Yorum
vinyadur koyun postu giymiş kurt bu :) lens ellerinden gitmesin diye ne yapacaklarını şaşırdılar ama korkunun ecele faydası yok
- Lens harekatı
Toplam 21
Yorum
Karaca Birader kendi adina konus iki oyuncu aldik Gokhan ve Caner her ikisi mukemmel katki sagladi Lens de karakterli oyuncu kesinlikle istiyoruz
- Trabzonspor yine 11 kişi bitiremedi
Toplam 4
Yorum
TS60 Uğur bu sezon takımın en iyi oyuncusu çok cahilsin kardeş.
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