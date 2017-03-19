Federer, Indian Wells'te finalde

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 9 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile 17 numaralı seribaşı ABD'li Sock karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, adını finale yazdırdı.

Daha önce Indian Wells'ten 4 kez zaferle ayrılan Federer, finalde, Pablo Carreno Busta'yı saf dışı bırakan vatandaşı Stan Wawrinka ile karşılaşacak.