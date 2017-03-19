 Federer, Indian Wells'te finalde – Fotomaç – 19 Mart 2017
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    19 Mart 2017, Pazar
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    Federer, Indian Wells'te finalde

    Federer, Indian Wells'te finalde

    BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler mücadelesinde Jack Sock'ı 2-0 yenen Roger Federer, finale yükseldi.

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 9 numaralı seribaşı İsviçreli Federer ile 17 numaralı seribaşı ABD'li Sock karşılaştı.

    Rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Federer, adını finale yazdırdı.

    Daha önce Indian Wells'ten 4 kez zaferle ayrılan Federer, finalde, Pablo Carreno Busta'yı saf dışı bırakan vatandaşı Stan Wawrinka ile karşılaşacak.

    1. 19 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:03
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