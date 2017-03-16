 Soylu çeyrek finalde – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    Soylu çeyrek finalde

    Soylu çeyrek finalde
    Çin'de yapılan 60 bin dolar ödüllü tenis turnuvasında mücadele eden , çiftlerde çeyrek finale yükseldi. Çek partneri Stefkova ile Chan-Jing Lu ikilisini 2-1 yenen Soylu, son 8'e kaldı. Soylu-Stefkova ikilisi, bugün Kerkhove-Marozava karşı korta çıkacak.
    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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