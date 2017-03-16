İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finali geçemedi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Barbora Stefkova ikilisi, Hollandalı Kerkhove ve Belaruslu Marozava çiftiyle karşılaştı.

İpek Soylu ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılarak çiftlerde turnuvaya veda etti.