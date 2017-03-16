 İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finali geçemedi – Fotomaç – 16 Mart 2017
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    16 Mart 2017, Perşembe
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    İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finali geçemedi

    İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finali geçemedi

    Shenzhen Tenis Turnuvası'nda milli sporcu İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, çiftler çeyrek finalinde Lesley Kerkhove-Lidziya Marozava ikilisine 2-0 yenilerek elendi.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Barbora Stefkova ikilisi, Hollandalı Kerkhove ve Belaruslu Marozava çiftiyle karşılaştı.

    İpek Soylu ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılarak çiftlerde turnuvaya veda etti.

    1. 16 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:57
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