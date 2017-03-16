İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finali geçemedi
Shenzhen Tenis Turnuvası'nda milli sporcu İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, çiftler çeyrek finalinde Lesley Kerkhove-Lidziya Marozava ikilisine 2-0 yenilerek elendi.
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Barbora Stefkova ikilisi, Hollandalı Kerkhove ve Belaruslu Marozava çiftiyle karşılaştı.
İpek Soylu ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ayrılarak çiftlerde turnuvaya veda etti.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Oğuzhan için scout patlaması
Toplam 5
Yorum
gio1903 fb lilerle cimbomlular beşiktaşlıymış gibi yorum yazıyorlar gitsin, kötüymüş, sorumluluk yokmuş falan filan, biz biliyoruz topçumuzu.....
- Sportif Direktör Ergün olacak
Toplam 3
Yorum
gs muslerayı satın diyen gs li değildir bence
- "Teklif geldi, düşüneceğim"
Toplam 11
Yorum
alpben gitsende kurtulsak artık senden
İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finali geçemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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