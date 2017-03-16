Efsanelerin kapışmasında kazanan Federer
BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler dördüncü turunda Rafael Nadal'ı 2-0 yenen Roger Federer, çeyrek finale yükseldi.
Tenis dünyasının iki önemli isminin mücadelesinde üstün bir performans sergileyen Federer, 6-2 ve 6-3'lük setlerin ardından 68 dakika içinde rakibini 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Nadal'a karşı toplamda 13'üncü, üst üste ise 3'üncü galibiyetini elde eden Federer, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Ona karşı son 3 maçı almak güzel bir duygu. Avustralya'nın ardından Nadal ile ABD'de maça çıkmak özel bir olay. Bu maçlar, ikimiz için de benzersiz bir deneyim oluyor ve kazandığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Daha önce Indian Wells'ten 4 kez zaferle ayrılan Federer, dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen Avustralyalı Nick Kyrgios ile çeyrek finalde karşılaşacak.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:38
- Oğuzhan için scout patlaması
Toplam 5
Yorum
gio1903 fb lilerle cimbomlular beşiktaşlıymış gibi yorum yazıyorlar gitsin, kötüymüş, sorumluluk yokmuş falan filan, biz biliyoruz topçumuzu.....
- Sportif Direktör Ergün olacak
Toplam 3
Yorum
gs muslerayı satın diyen gs li değildir bence
- "Teklif geldi, düşüneceğim"
Toplam 11
Yorum
alpben gitsende kurtulsak artık senden
Efsanelerin kapışmasında kazanan Federer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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