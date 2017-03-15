Marsel İlhan'ın gözü ilk 50'de

Tenisle henüz 6 yaşında, Özbekistan'da tanışan Marsel İlhan, atılımını 2004'te geldiği Türkiye'de gerçekleştirdi. 2010'da ATP'de 96'ncı basamağa ulaşan ve Türkiye'nin ilk 100'e giren ilk tenisçisi olan Marsel, sonraları 77'nci sıraya kadar yükseldi. Yaşadığı zor günleri, umutlarını, hayal kırıklıklarını ve hedeflerini Kort dergisine anlatan milli tenisçi, "Taç Spor kapılarını açana kadar büyük zorluklar yaşadım. Ancak Taç Spor ile ilk sezonun sonunda 321'inci sıraya yükseldim. 2009'da ABD Açık'ta eleme maçlarını kazanarak ana tabloya kaldım ve bir 'grand slam'de teklerde ana tabloya yükselen ilk Türk oldum. Sonrasında 77'nci sırayı da gördüm" diye konuştu.



İNANMASAM TENİSİ BIRAKIRDIM!



Türkiye'ye geldikten sonra kendisi için çok şeyin değiştiğini vurgulayan Marsel, "Belirli bir noktaya ulaştıktan sonra, her şey kolaylaşmaya başladı. Galatasaray-Taç Spor işbirliği ile imkanlar, turnuvalar ve ilgi arttı. Tenis marka haline geldi. Gelecekte ATP'de ilk 50'ye gireceğime inanıyorum. İnanmasam tenisi bırakırdım. En olgun çağımdayım. Türkiye'ye güzel şeyler yaşatacağım. Kendimden bunu bekliyorum" diye konuştu.