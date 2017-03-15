Kerber elendi
Indian Wells Tenis Turnuvası tek kadınlar mücadelesinde Vesnina'ya 2-0 mağlup olan dünya 2 numarası Kerber, dördüncü turda elendi.
BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek kadınlar dördüncü turunda dünya 2 numarası Angelique Kerber, rakibi Elena Vesnina'ya 2-0 yenilerek elendi.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar dördüncü turunda, Alman Kerber ile Rus Vesnina karşılaştı.
Kerber, rakibine 6-3'lük iki set sonunda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Buna rağmen Alman tenisçi, turnuvanın önceki turlarında kazandığı maçlardan topladığı puanlarla ABD'li Serena Williams'ı geçerek gelecek hafta güncellenecek kadınlar sıralamasında yeniden 1 numaraya çıkmayı garantiledi.
Indian Wells tek kadınlar ana tablosunda ilk kez çeyrek finale çıkan Elena Vesnina'nın bu turdaki rakibi, ABD'li Venus Williams olacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:43
- Hasan Ali Kaldırım'dan açıklama
Toplam 8
Yorum
GARİBAN FENERLİ SORUYOR KOYBAŞINI HASAN ALİYİ KİM BAŞIMIZA DERT DİYE GETİRDİ..
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
Ufuk Bir fenerbahçeli olarak katılıyorum. Beşiktaş sistem takımı olduğundan, zaten forvetler genelde tek dokunuş yapıyorlar.
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 23
Yorum
ufuk Fernandao'nun biraz daha iyi hali. Beşiktaş'ın 10m'yi çöpe atacağına inanmıyorum
Kerber elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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