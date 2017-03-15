 Kerber elendi – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Kerber elendi

    Kerber elendi

    Indian Wells Tenis Turnuvası tek kadınlar mücadelesinde Vesnina'ya 2-0 mağlup olan dünya 2 numarası Kerber, dördüncü turda elendi.

    BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek kadınlar dördüncü turunda dünya 2 numarası Angelique Kerber, rakibi Elena Vesnina'ya 2-0 yenilerek elendi.

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar dördüncü turunda, Alman Kerber ile Rus Vesnina karşılaştı.

    Kerber, rakibine 6-3'lük iki set sonunda 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Buna rağmen Alman tenisçi, turnuvanın önceki turlarında kazandığı maçlardan topladığı puanlarla ABD'li Serena Williams'ı geçerek gelecek hafta güncellenecek kadınlar sıralamasında yeniden 1 numaraya çıkmayı garantiledi.

    Indian Wells tek kadınlar ana tablosunda ilk kez çeyrek finale çıkan Elena Vesnina'nın bu turdaki rakibi, ABD'li Venus Williams olacak.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:43
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