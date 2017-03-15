 İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finalde – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finalde

    İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finalde

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, ikinci turda Chin Wei Chan-Jing Jing Lu ikilisini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Shenzhen kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyondaki ikinci tur mücadelesinde İpekSoylu-Barbora Stefkova ikilisi, Tayvanlı Chin Wei Chan ve Çinli Jing Jing Lu çiftiyle karşı karşıya geldi.

    İpek Soylu ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 6-4, 2-6 ve 14-12'lik setlerle 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

    Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Stefkova ikilisi, yarın Hollandalı Lesley Kerkhove ve Portekizli Lidziya Marozava çiftiyle karşılaşacak.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:04
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