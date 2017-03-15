İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finalde
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, ikinci turda Chin Wei Chan-Jing Jing Lu ikilisini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İpek Soylu ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 6-4, 2-6 ve 14-12'lik setlerle 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Stefkova ikilisi, yarın Hollandalı Lesley Kerkhove ve Portekizli Lidziya Marozava çiftiyle karşılaşacak.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:04
- Terim: Kalbim Beşiktaş’la
Toplam 12
Yorum
thebarbaros iyi tanırız.adana'da oynadığı yıl "sadece beşiktaş'ta oynarım" demişti.bjk'nin beceriksiz yönetimi sayesinde gs'ye gitti. tıpkı m.oktay gibi
- ''Trabzon kazanır''
Toplam 22
Yorum
BELEŞ TRABZON KAZANMAZ MI? TERMİNATÖRLER SİZE ÇALIŞIYOR. BJK NİN İKİZİ GİBİSİNİZ. BELEŞ STAT BELEŞ TRANSFER PARALARI İKİ KULÜP İÇİN GEÇERLİ.
- Şampiyon biziz
Toplam 8
Yorum
MEMO HADİ ORDAN SONRADAN GÖRME FUTBOLCU BOZUNTUSU
İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.