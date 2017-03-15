Federer ile Nadal yeniden rakip
Tenis dünyasının iki önemli ismi İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal, bu kez BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler üçüncü turunda rakiplerini mağlup eden iki tenisçi, dördüncü turda birbiriyle eşleşti. İkili arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 03.00'te başlayacak.
İlk turu pas geçen turnuvanın 5 numaralı seribaşı ismi Nadal, sırasıyla Arjantinli Guido Pella ve İspanyol Fernando Verdasco'yu 2-0'lık skorlarla yenerek dördüncü tura yükseldi. Aynı şekilde ikinci turdan maçlara başlayan turnuvanın 9 numaralı seribaşı tenisçisi Federer ise sırasıyla Fransız Stephane Robert ve ABD'li Steve Johnson'ı 2-0'la geçerek dördüncü tura adını yazdırdı.
Kariyerlerinde 36. kez birbirlerine rakip olacak Nadal ile Federer arasındaki önceki maçlarda İspanyol tenisçinin 23-12'lik üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında ocak ayında oynanan Avustralya Açık finalinde Federer, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerin ardından Nadal'ı 3-2 mağlup ederek kariyerinin 18'inci grand slam şampiyonluğunu elde etmişti.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
- Hemen ayrılmak istiyor!
Toplam 13
Yorum
MANTIK Suçlu kim mi? Tek suçlu YÖNETİM, Bu kadroyla ancak bu kadar. Bu kadro ile başarı beklemek saçma. Ancak günlük başarı olur. Süreklilik YOKKKK
- Durarak oynuyorlar!
Toplam 12
Yorum
........ TEŞHİSİ ÇOK İYİ KOYMUŞSUN TUDOR HOCA. YAPACAKLARINDAN SANA GÜVENİYORUZ. RİEKERİNK GS YA FUTBOL DEĞİL ACAYİP BİR ŞEY OYNATIYORDU. TAKIM STATİ
- Aboubakar için kötü haber geldi
Toplam 11
Yorum
Francesco85 Gomez varken kim ne yapsın bunu?
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