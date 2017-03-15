 Federer ile Nadal yeniden rakip – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    Federer ile Nadal yeniden rakip

    Federer ile Nadal yeniden rakip

    Tenis dünyasının iki önemli ismi İsviçreli Roger Federer ile İspanyol Rafael Nadal, bu kez BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası'nda karşı karşıya gelecek.

    Son olarak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde karşılaşarak spor dünyasını heyecanlandıran Roger Federer ve Rafael Nadal, bu yıl ikinci kez birbirlerine rakip oldu.

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler üçüncü turunda rakiplerini mağlup eden iki tenisçi, dördüncü turda birbiriyle eşleşti. İkili arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 03.00'te başlayacak.

    İlk turu pas geçen turnuvanın 5 numaralı seribaşı ismi Nadal, sırasıyla Arjantinli Guido Pella ve İspanyol Fernando Verdasco'yu 2-0'lık skorlarla yenerek dördüncü tura yükseldi. Aynı şekilde ikinci turdan maçlara başlayan turnuvanın 9 numaralı seribaşı tenisçisi Federer ise sırasıyla Fransız Stephane Robert ve ABD'li Steve Johnson'ı 2-0'la geçerek dördüncü tura adını yazdırdı.

    Kariyerlerinde 36. kez birbirlerine rakip olacak Nadal ile Federer arasındaki önceki maçlarda İspanyol tenisçinin 23-12'lik üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında ocak ayında oynanan Avustralya Açık finalinde Federer, 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerin ardından Nadal'ı 3-2 mağlup ederek kariyerinin 18'inci grand slam şampiyonluğunu elde etmişti.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:24
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