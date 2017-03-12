Murray'den Indian Wells'e erken veda
BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler ikinci turunda dünya 1 numarası Andy Murray, Vasek Pospisil'e 2-0 yenilerek elendi.
İlk turu maç yapmadan geçen Murray, ikinci turda karşılaştığı dünya 129 numarası Pospisil önünde 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.
Pospisil, turnuvanın üçüncü turunda Sırp Dusan Lajovic ile karşılaşacak.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:02
- Oğuzhan'a 20 milyon
Toplam 8
Yorum
eda oğuzhan giderse yerineyerli oyuncu bulunması şart yabancılarla nereye kadar ilk 11miz hep yabncı mı olacak yerli yıldızlarında peşine düşün
- Oğuzhan'a 20 milyon
Toplam 8
Yorum
sat giderse al taliscanın bonservisini o bölgeye 1 transfer yapıpı oğuzhan aydoğan muhammed durmuşu yetiştiririz çok iyi kumaşları var
- Aydınus elle oynamayı affetmedi
Toplam 1
Yorum
... Geçen hafta başkaları topu eliyle alıp gol atınca sorun yoktu.
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