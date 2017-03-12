 Murray'den Indian Wells'e erken veda – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Murray'den Indian Wells'e erken veda

    Murray'den Indian Wells'e erken veda

    BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası tek erkekler ikinci turunda dünya 1 numarası Andy Murray, Vasek Pospisil'e 2-0 yenilerek elendi.

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler ikinci turunda, Büyük Britanyalı Murray ile Kanadalı Pospisil karşılaştı.

    İlk turu maç yapmadan geçen Murray, ikinci turda karşılaştığı dünya 129 numarası Pospisil önünde 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

    Pospisil, turnuvanın üçüncü turunda Sırp Dusan Lajovic ile karşılaşacak.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:02
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