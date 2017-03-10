İpek Soylu yarı finalde elendi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyondaki yarı final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, Ukraynalı Kichenok kardeşler ile karşı karşıya geldi.

İpek ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakada 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak, turnuvadan elendi.