İpek Soylu yarı finalde elendi
Zhuhai Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, yarı finalde Lyudmyla Kichenok-Nadiia Kichenok ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
İpek ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakada 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak, turnuvadan elendi.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:45
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 28
Yorum
naci özden futbolu bir spor olmaktan çıkarıp ölüm kalım mücadelesi gibi bir konuma koyarsanız futbolcuda o golü elle atar,korkudanda olsa.
- Yol ayrımında
Toplam 2
Yorum
kewellllllllll yasinden 500 bin daha düşsünler ister oynasın ister oynamasın sanki takım şampiyon oluyor da birde para istemiş işine geliosa oynasın
- Tolgay Arslan kayboldu!
Toplam 4
Yorum
huy hakeme şükretsin..yoksa bunu yüzünden 10 kişi kalmıştık..futbol falan oynamadı akşam
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