 İpek Soylu yarı finalde elendi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    İpek Soylu yarı finalde elendi

    İpek Soylu yarı finalde elendi

    Zhuhai Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, yarı finalde Lyudmyla Kichenok-Nadiia Kichenok ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyondaki yarı final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, Ukraynalı Kichenok kardeşler ile karşı karşıya geldi.

    İpek ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakada 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup olarak, turnuvadan elendi.

    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:45
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