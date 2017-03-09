 Soylu’dan erken veda – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Soylu’dan erken veda

    Soylu’dan erken veda
    ÇİN'de düzenlenen Zhuhai Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkan , ilk turda elendi. Melli tenisçi, Tayvanlı rakibi Hsieh Su-Wei'ye 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenildi. Çiftlerde yoluna devam eden Soylu ve partneri Barbora Stefkova, çeyrek finalde bugün Lykina- Sawayanagi ikilisiyle karşılaşacak.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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