İpek Soylu çiftlerde yarı finale yükseldi
Zhuhai Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, çeyrek final karşılaşmasında Ksenia Lykina-Riko Sawayanagi ikilisini 2-1 yenerek yarı finale çıktı.
İpek ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 4-6, 6-2 ve 11-9'luk setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Organizasyonun yarı final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, yarın Ukraynalı Lyudmyla Kichenok-Nadiia Kichenok çiftiyle karşılaşacak.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
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Toplam 2
Yorum
can Bizimkilerin anlamadığı anlamak istemediği çok şey var.Halen 32 stad yaptık yapmaya devam ediyoruz diye kendilerini avutuyolar.
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 17
Yorum
FB EMRAH ÇOK DAHA PROBLEMLİ ADAM BAROTELLİ.
- Avrupalı Kaf Kaf
Toplam 2
Yorum
eraycan o kadar sayı öne geçipte maçı veriyorsan sorun takımdadır 2 türk takımının finalde eşleşmesi daha iyidi bir takımımız elendi kötü oldu
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