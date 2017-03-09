İpek Soylu çiftlerde yarı finale yükseldi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyondaki çeyrek final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, Rus Lykina ve Japon Sawayanagi çiftiyle karşı karşıya geldi.

İpek ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 4-6, 6-2 ve 11-9'luk setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Organizasyonun yarı final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, yarın Ukraynalı Lyudmyla Kichenok-Nadiia Kichenok çiftiyle karşılaşacak.