 İpek Soylu çiftlerde yarı finale yükseldi – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    İpek Soylu çiftlerde yarı finale yükseldi

    İpek Soylu çiftlerde yarı finale yükseldi

    Zhuhai Açık Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi İpek Soylu ile Çek partneri Barbora Stefkova, çeyrek final karşılaşmasında Ksenia Lykina-Riko Sawayanagi ikilisini 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü organizasyondaki çeyrek final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, Rus Lykina ve Japon Sawayanagi çiftiyle karşı karşıya geldi.

    İpek ile takım arkadaşı Stefkova, müsabakadan 4-6, 6-2 ve 11-9'luk setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

    Organizasyonun yarı final mücadelesinde İpek-Stefkova ikilisi, yarın Ukraynalı Lyudmyla Kichenok-Nadiia Kichenok çiftiyle karşılaşacak.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:10
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