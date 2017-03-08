 Serena Williams'tan şaşırtan karar – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Serena Williams'tan şaşırtan karar

    Serena Williams'tan şaşırtan karar

    Tek kadınlarda dünya bir numarası ABD'li Serena Williams, sol dizindeki sakatlık nedeniyle BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan çekildi.

    Serena Williams, Kadın Tenisçiler Birliğinin (WTA) sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, dizindeki sakatlıktan dolayı ABD'deki Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

    Turnuvada yer alamayacağı için üzgün olduğunu aktaran 35 yaşındaki tenisçi, bu ayın sonundaki Miami Açık Tenis Turnuvası'nı da kaçıracağını kaydetti.

    ABD'li tenisçi, son olarak sezon başında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak 23 grand slam şampiyonluğuyla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" olma unvanını elde etmişti.

    Bugün başlayan turnuva 19 Mart'ta sona erecek.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:10
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