Serena Williams'tan şaşırtan karar
Tek kadınlarda dünya bir numarası ABD'li Serena Williams, sol dizindeki sakatlık nedeniyle BNP Paribas Indian Wells Tenis Turnuvası'ndan çekildi.
Turnuvada yer alamayacağı için üzgün olduğunu aktaran 35 yaşındaki tenisçi, bu ayın sonundaki Miami Açık Tenis Turnuvası'nı da kaçıracağını kaydetti.
ABD'li tenisçi, son olarak sezon başında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak 23 grand slam şampiyonluğuyla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" olma unvanını elde etmişti.
Bugün başlayan turnuva 19 Mart'ta sona erecek.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:10
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 3
Yorum
gsli sallandirin hemen agiz herzaman akildan geceni telafuz etmez bunuda biliyondur okadar cok bilmissen
- ''Mehmet Fener’e imza attı''
Toplam 24
Yorum
beko futbolda duygu olmaz.futbol profesyonel işidir.10 Numara için ,1,5 yıldır düzgün oynamayn yarım sezondr kadro dşı kalan m.e'ci yi ALMAMALI
- G.Saray Lens’in peşinde!
Toplam 31
Yorum
beko lens fenerbahçe hariç her takıma gidebilir.bence alabilecek mali gücü olan tek klüp ligimizde beşiktaş.muhtemelen de bjk ,fbye itafen alıcak
Serena Williams'tan şaşırtan karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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