 İpek Soylu ilk turda elendi – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    İpek Soylu ilk turda elendi

    İpek Soylu ilk turda elendi

    Zhuhai Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar ilk turunda İpek Soylu, Tayvanlı rakibi Hsieh Su-Wei'ye 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın ilk turunda, tek kadınlar dünya sıralamasında 162. basamakta bulunan İpek Soylu ile dünya 100 numarası Hsieh Su-Wei karşılaştı.

    Rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvaya teklerde veda etti.

    Çiftlerde ise yoluna devam eden İpek Soylu ve partneri Barbora Stefkova, çeyrek finalde Rus Ksenia Lykina ile Japon Riko Sawayanagi ikilisiyle mücadele edecek.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:46
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