İpek Soylu ilk turda elendi
Zhuhai Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar ilk turunda İpek Soylu, Tayvanlı rakibi Hsieh Su-Wei'ye 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.
Rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen milli tenisçi, turnuvaya teklerde veda etti.
Çiftlerde ise yoluna devam eden İpek Soylu ve partneri Barbora Stefkova, çeyrek finalde Rus Ksenia Lykina ile Japon Riko Sawayanagi ikilisiyle mücadele edecek.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:46
- ''Bundan sonra golcümüz sensin"
Toplam 16
Yorum
REAL FB Sezon sonu geldi hala forvet kurgusu, arayislari vs vs.. En pahali oyunculari gönder, 10 genc ve gelecegi olanlara yatirim yap..calis...
- Beşiktaş avantaj peşinde
Toplam 9
Yorum
bjk mitroviç olsaydı daha iyi olurdu
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 2
Yorum
uA Bu yönetimin değerinin bilinmesi lazım. Belki transfer konusunda etkisiz kalıyor ama mali açıdan bu bataktan kurtarıyorlar.
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