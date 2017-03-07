 İpek Soylu çiftlerde çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    İpek Soylu çiftlerde çeyrek finale yükseldi

    İpek Soylu çiftlerde çeyrek finale yükseldi

    Zhuhai Açık Tenis Turnuvası çift kadınlar ilk turunda, İpek Soylu ve Çek partneri Barbora Stefkova, Avustralyalı Lizette Cabrera ile Rus Anna Kalinskaya ikilisini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın ilk turunda, İpek Soylu ve partneri Stefkova, Cabrera-Kalinskaya çiftiyle karşılaştı.

    Rakiplerini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen milli tenisçi ve partneri, turnuvada çeyrek finale çıktı.

    İpek Soylu ve Barbora Stefkova, çeyrek finalde Rus Ksenia Lykina ile Japon Riko Sawayanagi ikilisiyle mücadele edecek.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:35
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