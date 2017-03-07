İpek Soylu çiftlerde çeyrek finale yükseldi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Çin'in Zhuhai kentinde organize edilen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın ilk turunda, İpek Soylu ve partneri Stefkova, Cabrera-Kalinskaya çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen milli tenisçi ve partneri, turnuvada çeyrek finale çıktı.

İpek Soylu ve Barbora Stefkova, çeyrek finalde Rus Ksenia Lykina ile Japon Riko Sawayanagi ikilisiyle mücadele edecek.