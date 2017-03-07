İpek Soylu çiftlerde çeyrek finale yükseldi
Zhuhai Açık Tenis Turnuvası çift kadınlar ilk turunda, İpek Soylu ve Çek partneri Barbora Stefkova, Avustralyalı Lizette Cabrera ile Rus Anna Kalinskaya ikilisini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.
Rakiplerini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen milli tenisçi ve partneri, turnuvada çeyrek finale çıktı.
İpek Soylu ve Barbora Stefkova, çeyrek finalde Rus Ksenia Lykina ile Japon Riko Sawayanagi ikilisiyle mücadele edecek.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 15:35
- Yuvaya marş
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Gerçek Burak buyursun gelsin. Selçukmu asla. Gidişini hatırlasın....
- Galatasaray'da deprem: İstifa etti!
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12nümero şampiyonluklarımızı çalanlar için dua mı edelim.
- Galatasaray'da deprem: İstifa etti!
Toplam 6
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12nümero paralellerin oyunuyla kazandığınız şampiyonlukların hesabını verin.
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