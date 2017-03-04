Dubai'de şampiyon Murray oldu!
Dünya 1 numarası Andy Murray, Dubai Tenis Şampiyonası finalinde İspanyol Fernando Verdasco'yu 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde organize edilen turnuvanın finalinde Büyük Britanyalı Murray ile dünya sıralamasında 35. basamakta bulunan Verdasco karşı karşıya geldi.
Kariyerinde 3 grand slam ve 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Murray, bir saat 13 dakika süren müsabakada rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2017'deki ilk şampiyonluğunu elde etti.
Murray, böylece kariyerindeki 45. tekler şampiyonluğuna ulaştı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
- Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon
Toplam 33
Yorum
tffmhkbjk anladık bjkyi şampiyon yapacaksınız. rizenin ne suçu var 1 puandan oldular. bari başakşehirin puanlarını çalmasalar.hakemlerin şampiyonu bjk
- Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon
Toplam 33
Yorum
texasli herkes besiktas dusmani aslinda orda atinca yapilan hareket kirmizi kart olmali saka lan saka
- Uymayan gider!
Toplam 29
Yorum
Alper Başkana şikayete gelen oyuncu ve onun ekibini tamamen sileceksin (K)
Dubai'de şampiyon Murray oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.