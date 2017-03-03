Djokovic çeyrek finalde elendi
Dünya i·ki· numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, katıldığı Meksika Açık'ın çeyrek finalinde karşılaştığı Avustralyalı Nick Kyrgios'a 2-0 yenilerek elendi.
Bir saat 47 dakika süren mücadelenin setlerini 7-6 ve 7-5 kazanan 21 yaşındaki· Kyrgios, rakibini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde İspanyol Rafael Nadal ile Hırvat Marin Cilic karşılaşacak.
Sezona kötü bir başlangıç yapan eski dünya 1 numarası 29 yaşındaki Djokovic, yılın ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a henüz ikinci turda veda etmişti.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:21
- Kayserispor'dan hakeme tepki
Toplam 1
Yorum
seydi73 Top durmamış mı !!!! Allah Allah ne garip...
- Erman Toroğlu: Hata yok gol temiz
Toplam 26
Yorum
seydi levent topun durduğunu görmüyorsun sanırım dikkatli bak
- Galatasaray'a kötü haber: 2 hafta yok!
Toplam 2
Yorum
aslanlı BİR GS LI OLARAK BAZI FUTBOLCULARIMIZ ÇOK SAKATLANIYOR KENDİLERİNEMİ BAKMIYORLAR MAÇ BAŞI ÜCRETLER AZALDIĞI İÇİNMİ BÖYLE ARAŞTIRILMALI
Djokovic çeyrek finalde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.