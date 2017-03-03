 Djokovic çeyrek finalde elendi – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Djokovic çeyrek finalde elendi

    Djokovic çeyrek finalde elendi

    Dünya i·ki· numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, katıldığı Meksika Açık'ın çeyrek finalinde karşılaştığı Avustralyalı Nick Kyrgios'a 2-0 yenilerek elendi.

    Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Meksika'nın Acapulco kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, dünya 2 numarası Novak Djokovic ile Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaştı.

    Bir saat 47 dakika süren mücadelenin setlerini 7-6 ve 7-5 kazanan 21 yaşındaki· Kyrgios, rakibini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde İspanyol Rafael Nadal ile Hırvat Marin Cilic karşılaşacak.

    Sezona kötü bir başlangıç yapan eski dünya 1 numarası 29 yaşındaki Djokovic, yılın ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a henüz ikinci turda veda etmişti.

    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:21
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