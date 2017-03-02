İpek Soylu Malezya’da yarı finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki WTA turnuvasında çiftlerde yarı finali yakaladı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki WTA turnuvasında mücadele veren milli tenisçi İpek Soylu, çiftler kategorisinde Belçikalı partneri Elise Mertens ile birlikte yarı finale yükselmeyi başardı.



Çeyrek finalde 2 numaralı seribaşları Shuko Aoyama/Yang Zhaoxuan ile karşı karşıya gelen Soylu/Mertens tandemi, maç tie-break'i neticesinde galibiyete uzandı. Rakiplerini 1 saat 18 dakika sonunda 6-2, 3-6, 10/5'le deviren Soylu ve Mertens, böylece isimlerini son dört ekip arasına yazdırdı.

Çiftlerde dünya sıralamasında 75. basamakta bulunan Soylu ve ortağı Mertens, Malezya Açık yarı finalinde Nao Hibino/Varatchaya Wongteanchai ile Ashleigh Barty/Casey Dellacque takımları arasındaki buluşmanın kazananıyla oynayacak.