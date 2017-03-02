Federer'den erken veda
Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden dünyaca ünlü İsviçreli sporcu Roger Federer, Rus Evgeny Donskoy'a 2-1 yenilerek turnuvaya ikinci turda veda etti.
İlk seti rahat bir oyunun ardından 6-3 kazanan İsviçreli sporcu, ikinci sette de 5-2 önde olmasına rağmen yüksek performansını koruyamadı. Rus Donskoy, ikinci ve üçüncü seti tie-break'e götürerek 7-6 aldı ve rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Turnuvada yer alan dünya bir numarası Büyük Britanyalı Andy Murray ise ikinci turda İspanyol Guillermo Garcia-Lopez'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 geçerek son 8 tenisçi arasına girdi.
35 yaşındaki Federer, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'tan zaferle ayrılmıştı. İleri yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla tenisseverlerin takdirini toplayan İsviçreli sporcu, elde ettiği 18 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi konumunda bulunuyor.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:45
- Akhisar avantajı kaptı
Toplam 29
Yorum
Miyane Arkadan önden vurmak ne demek. Sow rakibini görmüyor, Vaz Te görüyor...
- Bak sen şu Diego’ya
Toplam 4
Yorum
ASD Brezilya'da ne yaptığı değil Fenerbahçe'de ne yaptığı değerlendirilmeli. Gönderilmesi çok doğruydu
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 38
Yorum
Kartal Ceyhan Nasıl bir mantık? Ne ile uğraşıyoruz. 24 saat geçse ne olur geçmezse ne olur özel bir maç. Antrenman amaçlı.geçin bu basit işleri lütfen
Federer'den erken veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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