Federer'den erken veda

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen yaklaşık 4 milyon dolar ödüllü şampiyonaya katılan Federer, ikinci turda dünya sıralamasının 116. basamağında yer alan Rus Evgeny Donskoy ile karşılaştı.

İlk seti rahat bir oyunun ardından 6-3 kazanan İsviçreli sporcu, ikinci sette de 5-2 önde olmasına rağmen yüksek performansını koruyamadı. Rus Donskoy, ikinci ve üçüncü seti tie-break'e götürerek 7-6 aldı ve rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Turnuvada yer alan dünya bir numarası Büyük Britanyalı Andy Murray ise ikinci turda İspanyol Guillermo Garcia-Lopez'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 geçerek son 8 tenisçi arasına girdi.

35 yaşındaki Federer, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'tan zaferle ayrılmıştı. İleri yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla tenisseverlerin takdirini toplayan İsviçreli sporcu, elde ettiği 18 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi konumunda bulunuyor.



