Alex'ten Türk tenisçiye tebrik
Türk tenisinin gelecekteki en büyük yıldız adayı Berfu Cengiz, Brezilya'daki Dünya Liselerarası Tenis Şampiyonası'na önemli bir galibiyet ile başladı.
Kızı Maria da tenis oynayan Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Berfu'nun maçını izleyip destek olurken, galibiyetinden ötürü genç yeteneği tebrik etti.
"HER YÖNÜ İLE ÖRNEK ALDIĞIM ALEX BANA SANŞ GETİRDİ"
Elemeleri geçerek ana tablodaki ilk maçında 2016 yılı Avrupa Ferdi Şampiyonu Amina Anshba'yı 6-4 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 yenmeyi başaran Berfu Cengiz önemli bir galibiyete imza attı. Berfu maçtan sonra Alex ve ailesi ile resim çekilirken, "maçımı baştan sona seyreden ve destek olan Alex ve ailesine çok tesekkur ederim. Her şeyiyle örnek aldığım Alex bana şans getirdi" açıklaması yaptı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:41
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
sanane Milli takim dahil, hicbir yerde tutunamayan bir futbolcu. Genellikle gittigi takimlarda futbolcudan daha cok maskot olarak göze batiyor... Hic sevmem. Zaten Türkiye Milli macindan sonra Köln de Nuri Sahine 3-0 el kol hareketleri yapti. Ondan sonra resmen nefret ettigim bir sahis! Zaten GS'da performansi ortada. Türkiye liginde bileverimi yok!
- Poldi Vissel Kobe’de!
Toplam 32
Yorum
HAKAN YÖNETİCİLER ELLERİNİ KULÜBÜN ÜZERİNDEN ÇEKSE HİÇ BİR KULÜBÜN BORCU OLMAZ.TRANSFERDE DAHİ ASLAN PAYI KİMİN ACABA.
- Fikret Orman'dan iddialı açıklama
Toplam 40
Yorum
uae eagleee wayy be bu kadar adilseniz trabzon sizin maçta doğranırken neden üç maymunu oynadınız veya podolski elle alırken? uefa dan hakemlermi attı?)
Alex'ten Türk tenisçiye tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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