 Alex'ten Türk tenisçiye tebrik – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Alex'ten Türk tenisçiye tebrik

    Alex'ten Türk tenisçiye tebrik

    Türk tenisinin gelecekteki en büyük yıldız adayı Berfu Cengiz, Brezilya'daki Dünya Liselerarası Tenis Şampiyonası'na önemli bir galibiyet ile başladı.

    Kızı Maria da tenis oynayan Fenerbahçeli eski futbolcu , Berfu'nun maçını izleyip destek olurken, galibiyetinden ötürü genç yeteneği tebrik etti.

    "HER YÖNÜ İLE ÖRNEK ALDIĞIM ALEX BANA SANŞ GETİRDİ"
    Elemeleri geçerek ana tablodaki ilk maçında 2016 yılı Avrupa Ferdi Şampiyonu Amina Anshba'yı 6-4 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 yenmeyi başaran Berfu Cengiz önemli bir galibiyete imza attı. Berfu maçtan sonra Alex ve ailesi ile resim çekilirken, "maçımı baştan sona seyreden ve destek olan Alex ve ailesine çok tesekkur ederim. Her şeyiyle örnek aldığım Alex bana şans getirdi" açıklaması yaptı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:41
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