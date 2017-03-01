Alex'ten Türk tenisçiye tebrik

Kızı Maria da tenis oynayan Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Berfu'nun maçını izleyip destek olurken, galibiyetinden ötürü genç yeteneği tebrik etti.



"HER YÖNÜ İLE ÖRNEK ALDIĞIM ALEX BANA SANŞ GETİRDİ"

Elemeleri geçerek ana tablodaki ilk maçında 2016 yılı Avrupa Ferdi Şampiyonu Amina Anshba'yı 6-4 ve 6-1'lik skorlarla 2-0 yenmeyi başaran Berfu Cengiz önemli bir galibiyete imza attı. Berfu maçtan sonra Alex ve ailesi ile resim çekilirken, "maçımı baştan sona seyreden ve destek olan Alex ve ailesine çok tesekkur ederim. Her şeyiyle örnek aldığım Alex bana şans getirdi" açıklaması yaptı.