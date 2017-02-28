İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finale yükseldi
Malezya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Jawairiah Noordin-Jessy Rompies ikilisini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da organize edilen sert kort turnuvasının çiftler kategorisindeki ilk tur mücadelesinde İpek Soylu ile partneri Mertens, ev sahibi ülkeden Noordin ve Endonezyalı Rompies çiftiyle karşı karşıya geldi.
İpek-Mertens ikilisi, bir saat bir dakika süren müsabakayı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak organizasyonda çeyrek finale çıktı.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 20:26
- G.Saray ve Dursun Özbek'e ceza
Toplam 35
Yorum
FUTBOL USA DURSUN TARAFTARI KANDIRIYO BU CIKISLARLA, AZIZ YILDIRIM TFF'YE BIZE PAZAETESI MAC VERMEYIN DEDI TFF HEMEN OKEYLEDI, DURSUN TELALIK YAPTI.
- Lukas Podolski bugün gidiyor
Toplam 43
Yorum
kiremithane dinamodan biz mi 6 yedik liverpoldan biz mi (8) yedik oraya 4 4 4 yazmışsın yazacak çok şey varda nese senin seviyene inmeyeyim
- G.Saray’ın defansında istikrar yok
Toplam 16
Yorum
karabeyaz verin brumayi besiktasa, geri kalanlarlada tursu kurun :))))))))
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