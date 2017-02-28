 İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 28 Şubat 2017
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    28 Şubat 2017, Salı
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    , çiftlerde çeyrek finale yükseldi

    İpek Soylu, çiftlerde çeyrek finale yükseldi

    Malezya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Jawairiah Noordin-Jessy Rompies ikilisini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da organize edilen sert kort turnuvasının çiftler kategorisindeki ilk tur mücadelesinde ile partneri Mertens, ev sahibi ülkeden Noordin ve Endonezyalı Rompies çiftiyle karşı karşıya geldi.

    İpek-Mertens ikilisi, bir saat bir dakika süren müsabakayı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak organizasyonda çeyrek finale çıktı.

    1. 28 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:26
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