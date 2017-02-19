 Çağla Dubai Tenis Şampiyonası'na veda etti – Fotomaç – 19 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Çağla 'na veda etti

    Çağla Dubai Tenis Şampiyonası'na veda etti

    'nda mücadele eden ile Rus partneri , çift kadınlar ilk turunda Lüksemburglu ve Letonyalı 'ya 2-0 yenilerek elendi.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda ile partneri Vikhlyantseva, Minella-Sevastova çiftiyle karşılaştı.

    Milli sporcu ve partneri, 54 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek çift kadınlarda ilk turu geçemedi.

    Çağla Büyükakçay, bugün oynanan tek kadınlar ilk tur maçında da İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elenmişti.

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çağla Dubai Tenis Şampiyonası'na veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.