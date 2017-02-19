Çağla Dubai Tenis Şampiyonası'na veda etti
Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay ile Rus partneri Natalia Vikhlyantseva, çift kadınlar ilk turunda Lüksemburglu Mandy Minella ve Letonyalı Anastasija Sevastova'ya 2-0 yenilerek elendi.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda Çağla Büyükakçay ile partneri Vikhlyantseva, Minella-Sevastova çiftiyle karşılaştı.
Milli sporcu ve partneri, 54 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek çift kadınlarda ilk turu geçemedi.
Çağla Büyükakçay, bugün oynanan tek kadınlar ilk tur maçında da İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elenmişti.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:36
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Yorum
efe Manchester feyenord gs maçını kazanan aynı takım o zaman takım ıyıydi de şimdi mi kötü oldu.hoca inanmazsa futbolcular da inanmaz zafere.
- ''Burada bırakırım''
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Yorum
utanmaz utanmadan bi de burda tamamlıcakmış.beleşten milyonları alıyosun hiçbirşey yapmadan kebap dimi adi ?
- N’Doye mi, Rodallega mı?
Toplam 12
Yorum
bayram ya buadam eyer rodayega ıle damdoyu kıyaslıyorsa akılda sorun var demektır
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