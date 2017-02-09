Çağla ve İpek Portekizli rakiplerini yıktı
Türkiye Kadın Milli Tenis Takımı, FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Klasman C Grubu'ndaki 2. serisinde karşılaştığı Portekiz'i 2-1 yendi.
Letonya'nın başkenti Tallinn'deki Tallink Tenis Merkezi'nde oynanan serinin ilk maçında, İpek Soylu ile Ines Murta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 galip ayrılan İpek, Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.
İki ülkenin bir numaraları Michelle Larcher de Brito ile Çağla Büyükakçay'ın karşılaşmasında gülen taraf, 2-1'lik (6-1, 3-6, 6-4) skorla Larcher de Brito oldu. Portekiz böylece durumu 1-1 yaptı.
Serinin galibini, Çağla-İpek ile Francisca Jorge-Michelle Larcher de Brito arasındaki çiftler maçı belirledi. Müsabakayı 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 üstün tamamlayan milliler, seriyi de 2-1 kazandı.
İlk gün Letonya'ya 2-1 yenildikten sonra gruptaki ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, C grubundaki son serisinde yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.
Grubunu lider tamamlayan takım, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, son sırada tamamlayan takım ise düşmeme play-off serisi oynayacak. Kümede kalan grup 2'ncisi ve 3'üncüsü ise klasman maçlarına çıkacak.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:04
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Yapmayin syn, Cebi Bari siz yapmayin ! Zira, hic bizlerden beklenmeyen bir sekilde acemice davrandik ! Sonra ADALETIN KESTIGI PARMAK ACIMAZ.
- Riekerink savaşı!
Toplam 31
Yorum
by_qarisma unutmadan bir de demiş ki hepinize güveniyorum asıl biz SANA GÜVENMİYORUZ.
- İşte Dusko Tosic'in cezası
Toplam 16
Yorum
Bilal Van Persieye 3 mac ceza verenler Tosice 9 Mac ceza vermeliydiler.
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