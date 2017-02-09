Çağla ve İpek Portekizli rakiplerini yıktı

Letonya'nın başkenti Tallinn'deki Tallink Tenis Merkezi'nde oynanan serinin ilk maçında, İpek Soylu ile Ines Murta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-7, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 galip ayrılan İpek, Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

İki ülkenin bir numaraları Michelle Larcher de Brito ile Çağla Büyükakçay'ın karşılaşmasında gülen taraf, 2-1'lik (6-1, 3-6, 6-4) skorla Larcher de Brito oldu. Portekiz böylece durumu 1-1 yaptı.

Serinin galibini, Çağla-İpek ile Francisca Jorge-Michelle Larcher de Brito arasındaki çiftler maçı belirledi. Müsabakayı 6-7, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 üstün tamamlayan milliler, seriyi de 2-1 kazandı.

İlk gün Letonya'ya 2-1 yenildikten sonra gruptaki ilk galibiyetini alan ay-yıldızlılar, C grubundaki son serisinde yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Grubunu lider tamamlayan takım, çapraz eşleşme neticesinde yükselme, son sırada tamamlayan takım ise düşmeme play-off serisi oynayacak. Kümede kalan grup 2'ncisi ve 3'üncüsü ise klasman maçlarına çıkacak.