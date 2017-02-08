Madrid Açık'tan Sharapova'ya davet
Doping cezası 26 Nisan'da bitecek Rus tenisçi Maria Sharapova, Madrid Açık Turnuvası'na özel davetle katılacak.
Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası 26 Nisan'da sona erecek Sharapova, korta ayak basacağı Stuttgart Açık'tan sonra Madrid Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Kadın Tenisçiler Birliği'nden (WTA) yapılan açıklamaya göre, 6 Mayıs'ta başlayacak Madrid Açık Turnuvası'nın direktörü Manolo Santana, kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçinin özel davet talebini kabul ettiklerini belirtti.
Eski dünya 1 numarası Sharapova, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasını 2014'te kazanmıştı.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:54
- Kaptanlık yapacak mı?
Toplam 7
Yorum
Özgür Sabri ve selçuk futbolu bırakmalı.GS de yeri dolmayacak futbolcu yokkkk.Selçuk bugün bırakmalï
- Van Persie'ye 6222 şoku
Toplam 51
Yorum
CENGİZ YİYİN BİRBİRİNİZİ.......
- Volkan Demirel'e büyük şok
Toplam 52
Yorum
volkan bunu biz her sene yapıyoruz yalan mı...........))
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