Türkiye, Davis Kupası'nda tur atladı
Türkiye Erkek Milli Tenis Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk turunda karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-1 yenerek tur atladı.
Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nde oynanan ve Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle girilen serinin 3. ve son gününde, Petros Chrysochos-Marsel İlhan ve Nicholas Campbell-Altuğ Çelikbilek maçları yapıldı.
Marsel, iki ülkenin 1 numaralı oyuncularını buluşturan mücadelede Chrysochos'u 5-7, 7-5, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Seride durumu 3-1'e getiren ay-yıldızlılar böylece turu garantiledi.
Eşleşmenin skorunu belirleyecek 5. karşılaşmada ise Campbell'ı 2-0 (6-3, 7-6) yenen 20 yaşındaki Altuğ, Türkiye'nin seriyi 4-1 galip tamamlamasını sağladı.
Milliler, 2. grup 2. turda İsveç-Tunus mücadelesinin galibiyle 7-9 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:33
- Riekerink'ten istifa cevabı
Toplam 21
Yorum
gs1905 bence sabriden dursun özbek ve jor korkuyör.
- Galatasaray'da sakatların durumu ne?
Toplam 3
Yorum
Melo Selcuk insallah sezonu kapatirsin defol git bu takimdan
- İntihar!
Toplam 43
Yorum
cimbomlu:metin Bu adami suclamak sacmalik bu adam alt yapi ant. bunun ne gunahi var bunu oraya getiren isbilmezler defolup gitmeli.
Türkiye, Davis Kupası'nda tur atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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