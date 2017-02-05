 Türkiye, Davis Kupası'nda tur atladı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Türkiye, 'nda tur atladı

    Türkiye, Davis Kupası'nda tur atladı

    Türkiye Erkek Milli Tenis Takımı, Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk turunda karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni 4-1 yenerek tur atladı.

    Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nde oynanan ve Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle girilen serinin 3. ve son gününde, Petros Chrysochos-Marsel İlhan ve Nicholas Campbell-Altuğ Çelikbilek maçları yapıldı.

    Marsel, iki ülkenin 1 numaralı oyuncularını buluşturan mücadelede Chrysochos'u 5-7, 7-5, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Seride durumu 3-1'e getiren ay-yıldızlılar böylece turu garantiledi.

    Eşleşmenin skorunu belirleyecek 5. karşılaşmada ise Campbell'ı 2-0 (6-3, 7-6) yenen 20 yaşındaki Altuğ, Türkiye'nin seriyi 4-1 galip tamamlamasını sağladı.

    Milliler, 2. grup 2. turda İsveç-Tunus mücadelesinin galibiyle 7-9 Nisan tarihlerinde karşılaşacak.

    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:33
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