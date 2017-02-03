 Teniste milli mesai – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Teniste milli mesai

    Teniste milli mesai
    Türkiye'nin 2015 yılından bu yana 2. grupta yer aldığı Davis Tenis Kupası'ndaki mücadelesi bugün başlıyor. , Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek'ten oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 5 Şubat'a kadar Kıbrıs Rum Kesimi ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadelelerinin kazananı ikinci turda Tunus- İsveç'in galibiyle eşleşecek.
    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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