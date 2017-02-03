Teniste milli mesai
Türkiye'nin 2015 yılından bu yana 2. grupta yer aldığı Davis Tenis Kupası'ndaki mücadelesi bugün başlıyor. Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek'ten oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 5 Şubat'a kadar Kıbrıs Rum Kesimi ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadelelerinin kazananı ikinci turda Tunus- İsveç'in galibiyle eşleşecek.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
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