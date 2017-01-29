Şampiyon Roger Federer
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık’ta İsviçreli tenisçi Roger Federer, İspanyol rakibi Rafael Nadal’ı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta final karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Tenisin iki efsane ismi Federer ve Nadal'ın karşı karşıya geldiği karşılaşmada kazanan taraf 35 yaşındaki tenisçi Roger Federer oldu. Rafael Nadal'ı 6-4/3-6/6-1/3-6/6-3'lük setlerle 3-2 mağlup eden Federer, kariyerinin 18. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ya Ekici ya hiç
Toplam 26
Yorum
Egeli FB li En son ts dan ogün abdullah iyi paraya alindi maddi yönden rahatlamislardi o günden sonra bir daha oyuncu alinmadi alinmamalidir vazgec der
- ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''
Toplam 6
Yorum
Alparslan Turan Asıl efelenen sensin! Bir de zeytin yağı gibi su üstüne çıkmaya çalışmışsın...
- Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor
Toplam 17
Yorum
serhat MALATYASPOR Ben BEŞİKTAŞİMIZI kutluyorum
Şampiyon Roger Federer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.