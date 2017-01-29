Şampiyon Roger Federer

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta final karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Tenisin iki efsane ismi Federer ve Nadal'ın karşı karşıya geldiği karşılaşmada kazanan taraf 35 yaşındaki tenisçi Roger Federer oldu. Rafael Nadal'ı 6-4/3-6/6-1/3-6/6-3'lük setlerle 3-2 mağlup eden Federer, kariyerinin 18. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.