Venus Williams finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ABD'li Venus Williams, vatandaşı CoCo Vandeweghe'yi 2-1 mağlup ederek ilk finalist oldu.
Avustralya Açık'ta daha önce sadece bir kez 2003 yılında finale kalan Williams, rakibini 6-7, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 14 yıl sonra aynı başarıyı kariyerinde ikinci kez tekrarladı.
En son grand-slam şampiyonluğunu ise 2008'de Wimbledon'da kazanan 36 yaşındaki Venus Williams, kız kardeşi Serena Williams ile Hırvat Mirjana Lucic-Baroni arasındaki müsabakanın galibiyle finalde karşılaşacak.
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
zeki28 şartlar zorlanmalı tolgay alınabiliyorsa alınmalı başka transfere gerek yok. diger yazılan yabancılar kadduri hariç oynayamaz
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu tolgayı almayı düşünmek nasıl bir mantık.o adam trabzonsporda oynayabilecek kapasitede değil.kendi etrafında topla dönen arada yan pas yapar
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 6
Yorum
izzet al tolgayı ver ekiciyi ne zorluyorsun adam mayısta zaten serbest kalacak allah allah ya anlamadım neyin kafasını yaşıyorsunuz...
Venus Williams finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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