Avustralya Açık'ta Serena Williams yarı finalde
Sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams, İngiliz Johanna Konta'yı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Rod Laver Arena'da yapılan günün ikinci maçında ilk seti 6-2, ikinci seti de 6-3 kazanan Serena Williams 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.
Serena Williams, yarı finalde 27 Ocak Cuma günü Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ile mücadele edecek.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:02
- Tolgay Arslan zam istedi
Toplam 1
Yorum
Temple Algıcılar gene başladı :) Aslında verecen bunu fenere kaybolup gidecek orda bir asist yaptı zam istiyor sakatlığına say paso yattın!
- ''Ekici'yi istiyorum!''
Toplam 2
Yorum
ts_15/61 Yazılanlar doğruysa verin gitsin.Hem para kazanırsınız hem bu adama yazık etmemiş olursunuz.
- Onur güven veriyor
Toplam 4
Yorum
ilhan bir de her topu yumruklamasa, elle hızlı bir şekilde topu oyuna sokmayı öğrense
Avustralya Açık'ta Serena Williams yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.