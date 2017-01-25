 Avustralya Açık'ta Serena Williams yarı finalde – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Avustralya Açık'ta Serena Williams yarı finalde

    Avustralya Açık'ta Serena Williams yarı finalde

    Sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams, İngiliz Johanna Konta'yı 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final müsabakasında ABD'li Serena Williams ile 9 numaralı İngiliz raket Johanna Konta karşılaştı.

    Rod Laver Arena'da yapılan günün ikinci maçında ilk seti 6-2, ikinci seti de 6-3 kazanan Serena Williams 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

    Serena Williams, yarı finalde 27 Ocak Cuma günü Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ile mücadele edecek.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:02
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