 Wawrinka yarı finalde – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Wawrinka yarı finalde

    Wawrinka yarı finalde

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Stanislas Wawrinka, Fransız rakibi Jo-Wilfried Tsonga'yı 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, turnuvada bir şampiyonluğu bulunan 4 numaralı seribaşı Wawrinka ile 12 numaralı seribaşı Tsonga karşılaştı.

    Wawrinka, 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, yarı finale adını yazdırdı.

    İsviçreli tenisçi, yarı finalde Mischa Zverev-Roger Federer maçının galibiyle mücadele edecek.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:26
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