Wawrinka yarı finalde
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Stanislas Wawrinka, Fransız rakibi Jo-Wilfried Tsonga'yı 3-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
Wawrinka, 7-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, yarı finale adını yazdırdı.
İsviçreli tenisçi, yarı finalde Mischa Zverev-Roger Federer maçının galibiyle mücadele edecek.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:26
- Kaybeden yetişir
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 bizde sow olmasada farketmez ama abubakar gelsede gelmesede bjk ye yaramaz.sow olmadan yeneriz bjk yi yeterki 11 kişi defans yapmasınlar :))
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Toplam 14
Yorum
İLKERFB haberim yokmuş gibi çek
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Toplam 7
Yorum
cem buyume istecek tabi.büyüme için adına büyük krediler alıcak.şahsi cebini dolduracak.sonra bi bahaneyle istifa edecek.bırak ya
Wawrinka yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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