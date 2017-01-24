 Federer adını yarı finale yazdırdı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Federer adını yarı finale yazdırdı

    Federer adını yarı finale yazdırdı

    Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İsviçreli Federer, Alman rakibi Zverev'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Alman rakibi Mischa Zverev'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Federer ile dünya 50 numarası Zverev karşılaştı.

    Federer, 6-1, 7-5 ve 6-2'lik setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, bu turnuvada son 14 yılda 13. kez yarı finale yükseldi.

    İsviçreli tenisçi, yarı finalde 2014 Avustralya Açık şampiyonu vatandaşı Stanislas Wawrinka ile karşılaşacak.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:52
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