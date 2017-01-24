Federer adını yarı finale yazdırdı
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İsviçreli Federer, Alman rakibi Zverev'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Alman rakibi Mischa Zverev'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan 17 numaralı seribaşı Federer ile dünya 50 numarası Zverev karşılaştı.
Federer, 6-1, 7-5 ve 6-2'lik setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, bu turnuvada son 14 yılda 13. kez yarı finale yükseldi.
İsviçreli tenisçi, yarı finalde 2014 Avustralya Açık şampiyonu vatandaşı Stanislas Wawrinka ile karşılaşacak.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:52
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Toplam 15
Yorum
şüphesi olan arkadaşların şüphesi artık mecburen ortadan kalkmıştır. tebrik edin ve sabredin :) tabi bu işin şakası. gönül isterdi ki o listede 4 takımımız olsun
- Sinan Gümüş sahaya iniyor
Toplam 3
Yorum
kanatta oynamaz bu adamı kanatta oynatmaya çalışmak kendi ayağına sıkmaktır. adam gol atma-attırma meraklısı. koy forvete erene sabredeceğine sinana sabret
- Kaybeden yetişir
Toplam 8
Yorum
siz farklımısınız cenk sakatlanmış forvetiniz kalmamış sow zaten bjknin korkulu rüyası abubakar geri dönsün diye dua ediyonuz
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