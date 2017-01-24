 Avustralya Açık'ta ilk yarı finalist Venus Williams – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Avustralya Açık'ta ilk yarı finalist Venus Williams

    Avustralya Açık'ta ilk yarı finalist Venus Williams

    Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükselen ilk sporcu oldu.

    Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Venus Williams ile 24 numaralı seribaşı Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.

    Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk müsabakasında birinci seti 6-4, ikinci seti 7-6 (tie-break) alan Venus Williams, maçı da 2-0 kazanarak yarı finale çıktı.

    Venus Williams yarı finalde, ABD'li Coco Vandeweghe ile İspanyol Garbine Muguruza arasında yapılacak çeyrek final maçının galibiyle eşleşecek.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:28
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