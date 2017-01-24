Avustralya Açık'ta ilk yarı finalist Venus Williams
Sezonunun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams, Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-0 yenerek yarı finale yükselen ilk sporcu oldu.
Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk müsabakasında birinci seti 6-4, ikinci seti 7-6 (tie-break) alan Venus Williams, maçı da 2-0 kazanarak yarı finale çıktı.
Venus Williams yarı finalde, ABD'li Coco Vandeweghe ile İspanyol Garbine Muguruza arasında yapılacak çeyrek final maçının galibiyle eşleşecek.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 09:28
- Kara kuvvetleri
Toplam 6
Yorum
aynen aynen kardeş öyle olması lazım
- Kara kuvvetleri
Toplam 6
Yorum
BJKLİ kardeşim yanlış penaltının 1-0 ı 5-0 ı mı var ne enteresan insanlarsınız ya
- Teklif bile gitmemiş!
Toplam 1
Yorum
semih ortasahaya adam falan alınmayacak..taraftarı oyalıyorlar yine..kamuoyuna söylenmeyen şeyler var herhalde,başka izahı yok...
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