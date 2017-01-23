Nadal çeyrek finale yükseldi
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Fransız rakibi Gael Monfils'i 3-1 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Fransız rakibi Gael Monfils'i 3-1 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek erkekler 4. tur mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Nadal, 6 numaralı seribaşı Monfils ile karşılaştı.
Nadal, 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Monfils'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanyol tenisçi, çeyrek finalde dünya 3 numarası Kanadalı Milos Raonic ile mücadele edecek.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:02
- Sola ekonomik çözüm Sobol
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 sobol, diğer stoper kimdi o 4 milyarlık yedek. kim bunlar? bunları alcağınıza bir 10 numara ve bir forvet alamadınız.
- Zorlu maçın biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
fenerli Keşke bunları Türk şirketleri türkiyeme yapsa ... :(
- B. Dortmund, Isak'ı kadrosuna kattı
Toplam 1
Yorum
FB li Murat A. Biz neden ; bulamıyoruz ? almıyoruz ? Takip etmiyoruz? sadece Fenerbahçe için değil tüm Türk Futbol Takımları için soruyorum ?
Nadal çeyrek finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.