 Nadal çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Nadal çeyrek finale yükseldi

    Nadal çeyrek finale yükseldi

    Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Fransız rakibi Gael Monfils'i 3-1 yenerek, çeyrek finale adını yazdırdı.

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Fransız rakibi Gael Monfils'i 3-1 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'taki tek erkekler 4. tur mücadelesinde 9 numaralı seribaşı Nadal, 6 numaralı seribaşı Monfils ile karşılaştı.

    Nadal, 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle Monfils'i 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

    İspanyol tenisçi, çeyrek finalde dünya 3 numarası Kanadalı Milos Raonic ile mücadele edecek.

    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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