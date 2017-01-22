Avustralya Açık'ta heyecan tırmanıyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün maçları tamamlandı.

Alman Mischa Zverev'in dünya 1 numarası Murray'yi eleyerek sürpriz yaptığı tek erkeklerde, 4 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka, 12 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ve 17 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, çeyrek final bileti aldı.

Tek kadınlarda günün sürprizi ise ABD'li Coco Vandeweghe'nin, dünya 1 numarası Kerber'i elemesiyle yaşandı. 8 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova'nın turnuvanın dışında kaldığı tek kadınlarda, 7 numaralı seribaşı Garbine Muguruza ve 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Milli tenisçi Kaya Göre ise gençler kategorisi çift erkeklerde mücadele ettiği Hint partneri Siddhant Banthia ile ikinci tura yükseldi.

- 8. gün programı

Avustralya Açık'ta yarın teklerde 4. tur maçları yapılacak.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic ile 13 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ve 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ile 9 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile 16 numaralı seribaşı Çek Barbora Strycova ve 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile 22 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Gavrilova mücadele edecek.

Milli tenisçi Ergi Kırkın ise gençler kategorisi tek erkekler ikinci turunda, Avustralyalı Chase Ferguson'ın karşısına çıkacak.

- Sonuçlar

Tekler maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler:

Mischa Zverev (Almanya) - Andy Murray (Büyük Britanya) (1): 3-1 (7-5, 5-7, 6-2, 6-4)

Roger Federer (İsviçre) (17) - Kei Nishikori (Japonya) (5): 3-2 (6-7, 6-4, 6-1, 4-6, 6-3)

Stan Wawrinka (İsviçre) (4) - Andreas Seppi (İtalya): 3-0 (7-6, 7-6, 7-6)

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Daniel Evans (Büyük Britanya): 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)

Kadınlar:

Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (24) - Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8): 2-0 (6-3, 6-3)

Venus Williams (ABD) (13) - Mona Barthel (Almanya): 2-0 (6-3, 7-5)

Coco Vandeweghe (ABD) - Angelique Kerber (Almanya) (1): 2-0 (6-2, 6-3)

Garbine Muguruza (İspanya) (7) - Sorana Cirstea (Romanya): 2-0 (6-2, 6-3)