Federer ve Muguruza tur atladı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde Roger Federer, tek kadınlarda ise Garbine Muguruza üst tura adını yazdırdı.
Karşılaşmayı 6-2, 6-4 ve ve 6-4'lük setlerle 3-0 alan Federer, 4. tura yükseldi.
Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ise Slovak Lukas Lacko'yu 6-4'le sonuçlanan setlerin ardından 3-0 yenerek üst tura çıktı.
Tek kadınlarda da 7 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, 32 numaralı seribaşı Letonyalı Anastasija Sevastova'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geçerek 4. tura kaldı.
Kadınlarda 13 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ise zorlanmadığı mücadelede Çinli Ying-Ying Duan'ı 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:23
- "Transfer yaparsak sürpriz olur"
Toplam 2
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YAWW HE HEE PEKİ KARDEŞ GÖRÜŞÜRÜZ...
- "Transfer yaparsak sürpriz olur"
Toplam 2
Yorum
AYKUT FENERBAHÇE ARENALARI SEVER SİZ RAHAT OLUN AFFETMEYİZ!!
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ANKARALI KOÇUM BENİM, ALDIĞIN PARA ANANIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN. SEN OLMAZSAN FB.NİN TADI TUZU YOK. ALLAHIM YOLUNU AÇIK ETSİN.
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