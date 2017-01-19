Serena Williams ve Nadal 3. turda

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, burada 6 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams ile Çek Lucie Safarova karşılaştı.

Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup eden Serena Williams, yoluna devam etti.

Turnuvada 2009 yılının şampiyonu İspanyol Rafael Nadal, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile karşılaştığı tek erkekler 2. tur mücadelesini, 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı.

Erkeklerde 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise Avustralyalı Jordan Thompson'ı 3-1 (6-2, 6-1, 6-7, 6-4) yenerek adını 3. tura yazdırdı.