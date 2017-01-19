Serena Williams ve Nadal 3. turda
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı Serena Williams ve tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3. tura yükseldi.
Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup eden Serena Williams, yoluna devam etti.
Turnuvada 2009 yılının şampiyonu İspanyol Rafael Nadal, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile karşılaştığı tek erkekler 2. tur mücadelesini, 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı.
Erkeklerde 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise Avustralyalı Jordan Thompson'ı 3-1 (6-2, 6-1, 6-7, 6-4) yenerek adını 3. tura yazdırdı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:33
- Beşiktaş'tan İngiltere'ye gidiyor
Toplam 3
Yorum
Barış altan 30 yasında babeli alıp 23 yasında kerimi satan zihniyet bu takımı iflas ettirir allah sizi bildiği gibi yapsın Beşiktaş düşmanları
- Yeter Demirören
Toplam 32
Yorum
bir düsün kendi dedigine kendin inaniyormusun ? gerçekten çok merak ediyorum :)) BJK'yi batiran adamdan bahsediyorsun dikkatini çekerim...
- Beşiktaş'tan İngiltere'ye gidiyor
Toplam 3
Yorum
Yapma be Ya ne satiniz cocugu be, yazik oldu. Adami harcadik, Kerim iyi futbolcu ve tm bi jokerdi bana sorarsan. Niye 1 senelik kiraya verilmedi !
Serena Williams ve Nadal 3. turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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