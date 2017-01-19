 Serena Williams ve Nadal 3. turda – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Serena Williams ve Nadal 3. turda

    Serena Williams ve Nadal 3. turda

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 2 numaralı seribaşı Serena Williams ve tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3. tura yükseldi.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, burada 6 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams ile Çek Lucie Safarova karşılaştı.

    Rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup eden Serena Williams, yoluna devam etti.

    Turnuvada 2009 yılının şampiyonu İspanyol Rafael Nadal, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Marcos Baghdatis ile karşılaştığı tek erkekler 2. tur mücadelesini, 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı.

    Erkeklerde 8 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ise Avustralyalı Jordan Thompson'ı 3-1 (6-2, 6-1, 6-7, 6-4) yenerek adını 3. tura yazdırdı.

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:33
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