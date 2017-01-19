 Radwanska'dan erken veda – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Radwanska'dan erken veda

    Radwanska'dan erken veda

    Avustralya Açık'ta 2 kez yarı final oynayan dünya 3 numarası Radwanska, Hırvat rakibi Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek 2. turda elendi.

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Radwanska ile dünya sıralamasında 79. basamakta bulunan Lucic-Baroni karşı karşıya geldi.

    Bir saat 2 dakika süren karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tura yükseldi. Radwanska ise 2007'den bu yana 2 yarı final, 4 defa da çeyrek final oynadığı organizasyona, erken veda etmekten kurtulamadı.

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:10
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