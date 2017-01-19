Radwanska'dan erken veda
Avustralya Açık'ta 2 kez yarı final oynayan dünya 3 numarası Radwanska, Hırvat rakibi Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek 2. turda elendi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar mücadelesinde Polonyalı Agnieszka Radwanska, Hırvat Mirjana Lucic-Baroni'ye 2-0 yenilerek organizasyona ikinci turda veda etti.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur mücadelesinde, 3 numaralı seribaşı Radwanska ile dünya sıralamasında 79. basamakta bulunan Lucic-Baroni karşı karşıya geldi.
Bir saat 2 dakika süren karşılaşmayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Lucic-Baroni, Avustralya Açık'ta ilk kez üçüncü tura yükseldi. Radwanska ise 2007'den bu yana 2 yarı final, 4 defa da çeyrek final oynadığı organizasyona, erken veda etmekten kurtulamadı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:10
- 1 numaraya oturdu
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Yorum
#armaniçinöner Öncelikle forvet için 98 doğumlu bu sezon çıktığı 17 maçta 18 gol atan genç yetenek Adrian Petre
- "Bu işin arkasında Beşiktaş mı var?"
Toplam 23
Yorum
mert diego van persie bjk ye daha düşük ücrete gelecekken fb fazladan para verip aldı ne oldu ikiside iyi oynamadı kazanan menajerler oldu
- Mario Gomez’e Güneş desteği
Toplam 9
Yorum
net artık yeter forvet alınmalıydı devre arası gomezide geri getirmeyin sezon sonu gelse ne yapacak bjk nin şimdi son vuruşları iyi forvet lazım
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