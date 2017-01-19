İpek Soylu, Avustralya Açık'a veda etti

Arjantinli Maria Irigoyen ile ortaklık kuran İpek Soylu, Avustralya Açık ilk turunda Barbora Krejcikova/Galina Voskoboeba çiftine yenildi ve turnuvaya veda etti.

Avustralya Açık'ta ana tablonun dördüncü gününde çiftler kategorisinde korta çıkan milli tenisçi İpek Soylu, büyük çekişmeye sahne olan bir mücadelenin ardından sezonun ilk Grand Slam turnuvasına açılış turunda veda etti.



Melbourne'de gerçekleşen dev organizasyona teklerde elemelerin birinci turunda veda eden Soylu, Arjantinli Maria Irigoyen ile iş birliği yaptığı çiftlerdeki ilk sınavını Barbora Krejcikova/Galina Voskoboeva ekibi önünde verdi.



Çiftler kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında ter döken Soylu ile partneri Irigoyen, birinci seti son oyunda kaptırdıkları servis neticesinde 6-4 kaybetti. Soylu/Irigoyen tandemi, ikinci sette 2-0 geriye düşse de mücadeleden kopmadı ve son sekiz oyunun altısını kazanıp 6-4'e ulaştı.

Birlikte ikinci turnuvalarını oynayan Soylu ve Irigoyen, Çek-Kazak ortaklığı karşısında final setinde iki önemli şans kaçırdı. İlki üçüncü, ikincisi yedinci oyunda elde ettikleri break'leri hemen akabindeki oyunda geri veren Soylu/Irigoyen, böylece rakiplerini maça tekrar ortak etti.



Müsabakanın sonunda daha güçlü bir performans sergileyen Krejcikova/Voskoboeva ikilisi, yakaladıkları üç oyunluk seriyle 6-4'ü buldu ve maça noktayı koydu. Soylu/Irigoyen'i 2 saat 2 dakika sonunda 6-4, 4-6, 6-4'lük skorla mağlup eden Krejcikova/Voskoboeva, Melbourne Park'ta ikinci tura yükselen takım oldu.