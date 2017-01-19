 Avustralya Açık'ta büyük sürpriz – Fotomaç – 19 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Avustralya Açık'ta büyük sürpriz

    Avustralya Açık'ta büyük sürpriz

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerin favori ismi Sırp Novak Djokovic, Özbek Denis Istomin'e 3-2 yenilerek 2. turda elendi.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Djokovic ile dünya klasmanında 117. sırada yer alan Istomin karşılaştı.

    Dört saat 48 dakika süren maçta Djokovic'e 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 üstünlük kuran Istomin, tur atladı. Son iki yılda Avustralya Açık'ta şampiyonluğu kaptırmayan Djokovic, 2008'den bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasına 2. turda veda etmiş oldu.

    - Raonic zorlanmadı

    Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Kanadalı Milos Raonic, Lüksemburglu rakibi Gilles Müller'i 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek yoluna devam etti.

    Erkeklerin 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, Ukraynalı Alexandr Dolgopolov'u 6-3, 6-4, 1-6, 6-0, 15 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov da Güney Koreli Hyeon Chung'u 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-1 mağlup ederek 3. tur vizesi aldı.

    Organizasyonda 11 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Belçikalı David Goffin ise ikinci turda Çek Radek Stepanek'i 3-0'lık (6-4, 6-0, 6-3) skorla geçti.

    - Pliskova ve Cibulkova rakiplerini geçti

    Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Rus Anna Blinkova'yı 6-0, 6-2, 6 numaralı seribaşı Slovak Dominika Cibulkova da Tayvanlı Su-Wei Hsieh'i 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

    İkinci tur mücadelelerinde kadınların 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta, Japon Naomi Osaka karşısında 6-4, 6-2, 17 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ise Hırvat Donna Vekic önünde 6-1, 6-3 sonuçlanan setlerle 2-0 galip geldi.

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avustralya Açık'ta büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.