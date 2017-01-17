Djokovic tur atladı

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ilk tur mücadelesinde, 2016'da dahil burada 6 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile 2009'da yarı final oynayan İspanyol Fernando Verdasco karşılaştı.

Djokovic, 2. seti büyük heyecana sahne olan maçı, 6-1, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak yoluna devam etti.

Erkeklerde 6 numaralı seribaşı Gael Monfils, Jiri Vesely'yi 3-0 (6-2, 6-3, 6-2), 8 numaralı seribaşı Dominic Thiem ise Jan-Lennard Struff'u 3-1 (4-6, 6-4, 6-4, 6-3) mağlup etti ve 2. tur vizesi aldı.