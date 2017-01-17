 Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'a veda etti – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'a veda etti

    Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'a veda etti

    Sezonun birinci grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur mücadelesinde Fransız rakibi Oceane Dodin'e 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay şampiyonaya veda etti.

    Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile Fransız Oceane Dodin karşılaştı.

    Çağla Büyükakçay, rakibine 5-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:04
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