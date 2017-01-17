Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'a veda etti
Sezonun birinci grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ilk tur mücadelesinde Fransız rakibi Oceane Dodin'e 2-1 yenilen Çağla Büyükakçay şampiyonaya veda etti.
Çağla Büyükakçay, rakibine 5-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 09:04
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Toplam 3
Yorum
fanatik yakinda uzayada transfer edersiniz podolskiyi onu satmak yerine bence selcuk inani sattin hic birseye yaramiyor kaptan muslera olsun
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Toplam 1
Yorum
BeykozlUltrAslan Ben Bu Haberin Gercek Olduğuna İnanmıyorum İnanmak İstemiyorum İnş Böyle Bişey Yoktur.
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Toplam 3
Yorum
ua5454 kim aziz yıldırım? bir de mantıklı bir şey söyledigini sanıyorsun.o zaman senol hocayı elestirme baska tdler elestirsin onu..
Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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