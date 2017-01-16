Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favori isimler çoğunlukla rakiplerine üstünlük sağlarken, kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, 5 numaralı seribaşı Kei Nishikori, 7 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 10 numaralı seribaşı Tomas Berdych, rakiplerini eleyerek 2. tur vizesi aldı. Burada 4 şampiyonluğu bulunan, erkeklerin 17 numaralı seribaşı Roger Federer de adını 2. tura yazdırdı.

Tek kadınlarda ise son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 7 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, 8 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova ve 10 numaralı seribaşı Carlo Suarez Navarro tur atladı.

Grand slamlerdeki en iyi derecesi 3. tur olan Shelby Rogers, 4 numaralı seribaşı Simona Halep'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek rakibini turnuvanın dışına itti.

Öte yandan Mona Barthel'in 2-0 (6-3, 7-6) mağlup ettiği Avustralyalı Destanee Aiava, "bir grand slam turnuvasında ana tablo maçına çıkan ilk 2000 doğumlu tenisçi" oldu.

Çağla korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Fernando Verdasco, 3 numaralı seribaşı Milos Raonic de Dustin Brown ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Serena Williams ile Belinda Bencic ve 3 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska ile Tsvetana Pironkova mücadele edecek.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay da TSİ 03.00'te başlayacak ilk tur maçında, Fransız Oceane Dodin'in karşısına çıkacak.

Sonuçlar

Seribaşı tenisçiler arasında ilk 20'de yer alanların korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Erkekler:

Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Illya Marchenko (Ukrayna): 3-0 (7-5, 7-6, 6-2)

Stanislas Wawrinka (İsviçre) (4) - Martin Klizan (Slovakya): 3-2 (4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4)

Kei Nishikori (Japonya) (5) - Andrey Kuznetsov (Rusya): 3-2 (5-7, 6-1, 6-4, 6-7, 6-2)

Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Jerzy Janowicz (Polonya): 3-2 (4-6, 4-6, 6-2, 6-2, 6-3)

Tomas Berdych (Çekya) (10) - Luca Vanni (İtalya): 6-1'den sonra Vanni maçtan çekildi

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Thiago Monteiro (Brezilya): 3-1 (6-1, 6-3, 6-7, 6-2)

Nick Kyrgios (Avustralya) (14) - Gastao Elias (Portekiz): 3-0 (6-1, 6-2, 6-2)

Alexander Bublik (Kazakistan) - Lucas Pouille (Fransa) (16): 3-1 (6-0, 3-6, 6-3, 6-4)

Roger Federer (İsviçre) (17) - Jurgen Melzer (Avusturya): 3-1 (7-5, 3-6, 6-2, 6-2)

John Isner (ABD) (19) - Konstantin Kravchuk (Rusya): 3-1 (6-3, 6-4, 6-7, 6-1)

Kadınlar:

Angelique Kerber (Almanya) (1) - Lesia Tsurenko (Ukrayna): 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)

Shelby Rogers (ABD) - Simona Halep (Romanya) (4): 2-0 (6-3, 6-1)

Garbine Muguruza (İspanya) (7) - Marina Erakovic (Yeni Zelanda): 2-0 (7-5, 6-4)

Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8) - Mariana Duque-Marino (Kolombiya): 2-0 (6-0, 6-1)

Carla Suarez Navarro (İspanya) (10) - Jana Cepelova (Slovakya): 2-0 (6-2, 6-2)

Elina Svitolina (Ukrayna) (11) - Galina Voskoboeva (Kazakistan): 2-0 (6-0, 6-2)

Venus Williams (ABD) (13) - Kateryna Kozlova (Ukrayna): 2-0 (7-6, 7-5)

Coco Vandeweghe (ABD) - Roberta Vinci (İtalya) (15): 2-0 (6-1, 7-6)

Varvara Lepchenko (ABD) - Kiki Bertens (Hollanda) (19): 2-0 (7-5, 7-6)

Shuai Zhang (Çin) (20) - Aliaksandra Sasnovich (Belarus): 2-0 (6-0, 6-3)